Горнолыжный сезон откроют на одном из комплексов Белокурихи

Праздник в честь открытия сезона пройдет в субботу, 2 января, на территории горнолыжного комплекса «Мишина гора» в Белокурихе, сообщили власти региона.

Здесь гостям доступны две трассы длиной 980 метров с перепадом высот 225 метров, а также тюбинговая трасса с беби-лифтом. Трассы аттестованы FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, относятся к среднему уровню сложности и имеют выкат 1200 метров.

Уточняется, что в этом сезоне на «Мишиной горе» построят сноупарк на 2000 метров с трамплинами и перилами.

Инфраструктура комплекса подходит для семейного отдыха. На территории есть большая парковка, сервисный центр с пунктом проката спортивного инвентаря, работает Wi-Fi. Кроме того, начинающие лыжники и сноубордисты могут позаниматься с инструктором. Подкрепиться и согреться можно в пабе или кафе.

Комплекс «Мишина гора» работает ежедневно с 9 до 17 часов, во вторник – с 11 до 17 часов. Понедельник – выходной.