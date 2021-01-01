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Пенсии россиян «заморозили» до 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года вступил в силу 1 января. Соответствующий закон подписал 8 декабря президент России Владимир Путин.

Предполагается, что заморозка уменьшит размер трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда на 669,3 миллиарда рублей. В таком режиме пенсионные накопления не формируются, граждане не могут распорядиться накопительной частью пенсии.

Отчисления в накопительную часть в размере 6% от зарплаты россиян впервые были заморожены в 2014 году. После введения моратория все 22% страховых взносов тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

Отмечается, что продление моратория необходимо в целях обеспечения бюджетной стабильности. Так, реализация законопроекта позволила в 2020 году увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда на 634 миллиарда рублей.

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buba kostorov

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Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.