Теннисистка разделась и поздравила с Новым годом

Итальянская теннисистка Камила Джорджи поздравила болельщиков с Новым годом, опубликовав откровенное фото в своем Instagram.

На снимке девушка позирует в сексуальном полупрозрачном нижнем белье, стоя на коленях на своей кровати. В подписи к фотографии теннисистка отметила, что поздравляет подписчиков с праздником.

29-летняя Джорджи выступает в одиночном разряде. На ее счету две победы в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Итальянка в этом сезоне занимает 75-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшую позицию она занимала в 2018 году, будучи 26-й ракеткой мира.