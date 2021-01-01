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Теннисистка разделась и поздравила с Новым годом

Источник:
Sibnet.ru
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи поздравила болельщиков с Новым годом, опубликовав откровенное фото в своем Instagram.

На снимке девушка позирует в сексуальном полупрозрачном нижнем белье, стоя на коленях на своей кровати. В подписи к фотографии теннисистка отметила, что поздравляет подписчиков с праздником.

29-летняя Джорджи выступает в одиночном разряде. На ее счету две победы в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Итальянка в этом сезоне занимает 75-ю строчку в рейтинге WTA. Наивысшую позицию она занимала в 2018 году, будучи 26-й ракеткой мира.

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