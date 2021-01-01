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Adobe прекратила поддержку Flash Player

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Adobe с 1 января 2021 года прекратила поддержку Flash Player, вскоре весь контент в Сети на базе Flash будет заблокирован.

Последнее обновление Flash Player было выпущено 8 декабря, после чего у пользователей операционных систем Windows стали появляться всплывающие окна с просьбой удалить приложение.

Ожидается, что 12 января 2021 года в интернете будет заблокирован запуск всего контента, сделанного на основе данной технологии. Компания Adobe настоятельно рекомендует удалить к этому времени Flash Player со своего компьютера.

Даже если пользователи откажутся это сделать, Windows в январе получит автоматический патч безопасности, после которого из системы будут удалены все файлы, необходимые для работы Flash Player.

Причиной прекращения поддержки Flash Player является высокая безопасность платформы, с ее помощью в операционную систему нередко проникали опасные вирусы. На сегодня разработчики чаще всего используют для схожих задач HTML5.

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