Adobe прекратила поддержку Flash Player

Компания Adobe с 1 января 2021 года прекратила поддержку Flash Player, вскоре весь контент в Сети на базе Flash будет заблокирован.

Последнее обновление Flash Player было выпущено 8 декабря, после чего у пользователей операционных систем Windows стали появляться всплывающие окна с просьбой удалить приложение.

Ожидается, что 12 января 2021 года в интернете будет заблокирован запуск всего контента, сделанного на основе данной технологии. Компания Adobe настоятельно рекомендует удалить к этому времени Flash Player со своего компьютера.

Даже если пользователи откажутся это сделать, Windows в январе получит автоматический патч безопасности, после которого из системы будут удалены все файлы, необходимые для работы Flash Player.

Причиной прекращения поддержки Flash Player является высокая безопасность платформы, с ее помощью в операционную систему нередко проникали опасные вирусы. На сегодня разработчики чаще всего используют для схожих задач HTML5.