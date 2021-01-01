Банкам разрешили идентификацию клиентов по биометрии

Банки с января смогут идентифицировать клиента онлайн, используя биометрические данные. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января, сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

В России ряд банков с 2018 года ведет сбор биометрических данных клиента: изображения лица и образцы голоса. Сбор биометрии бесплатный и добровольный. Все данные хранятся у оператора Единой биометрической системы (ЕБС).

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Данными для идентификации с согласия человека могут пользоваться не только банки, но и госорганы, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и нотариусы. Появилась возможность сбора биометрии и через МФЦ.

Оператор единой биометрической системы не взимает плату с физлица. Оплачивают возможность пользоваться биометрией банки, частные и государственные организации, индивидуальные предприниматели и нотариальные конторы.