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Банкам разрешили идентификацию клиентов по биометрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банки с января смогут идентифицировать клиента онлайн, используя биометрические данные. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января, сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

В России ряд банков с 2018 года ведет сбор биометрических данных клиента: изображения лица и образцы голоса. Сбор биометрии бесплатный и добровольный. Все данные хранятся у оператора Единой биометрической системы (ЕБС).

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Данными для идентификации с согласия человека могут пользоваться не только банки, но и госорганы, органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и нотариусы. Появилась возможность сбора биометрии и через МФЦ.

Оператор единой биометрической системы не взимает плату с физлица. Оплачивают возможность пользоваться биометрией банки, частные и государственные организации, индивидуальные предприниматели и нотариальные конторы.

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Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

skalka136

китаец сделанный в России гремучая смесь...это ж додуматься надо было такое приобрести за полтора два...