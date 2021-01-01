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Дантист подсказал способ сделать зубные щетки безопасными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дантист из США рассказал про опасность зубных щеток — на них после использования остаются миллионы бактерий, многие из которых считаются болезнетворными. Специалист показал простой способ продезинфицировать щетку в ролике для TikTok.

По словам мужчины, обычного споласкивания щетки под краном недостаточно для того, чтобы сделать ее по-настоящему чистой. Чтобы избавиться от бактерий, нужно каждый день тщательно мыть ее с мылом и длительно прополаскивать.

Для более эффективной дезинфекции стоматолог советует оставить зубную щетку на ночь в растворе воды с трехпроцентной перекисью водорода. Вместо перекиси можно использовать антибактериальные средства для полости рта.

После подобного замачивания щетку следует тщательно промыть, чтобы удалить все остатки химических средств. Кроме этого, следует регулярно покупать новые щетки — минимум каждые два месяца.

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