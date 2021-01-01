Трое погибли в горящем доме на Алтае в новогоднюю ночь

Три человека погибли в горящем доме в новогоднюю ночь. Специалистам предстоит установить причину пожара, сообщило региональное ГУ МЧС.

В ночь на 1 января пожарным позвонил житель Алтайского края и сообщил, что в селе Верх-Марушка Целинного района горит жилой дом. Пожарные, приехавшие по вызову, увидели, что огонь почти полностью охватил одноэтажное деревянное здание, часть крыши обрушилась.

Когда спасателям удалось справиться с огнем и они приступили к осмотру помещения, то обнаружили тела трех человек. Личности погибших, а также причины пожара устанавливаются.

Сотрудники МЧС напомнили, что с 1 по 6 января в регионе ожидается аномально холодная погода. Столбик термометра опустится ниже 35 градусов, а местами ниже 40. В такую погоду владельцам частных домов необходимо следить за печным отоплением и электроприборами.