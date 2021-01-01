Десятки лучших фильмов 2020 года можно посмотреть бесплатно

Видеосервис Wink сделал подборку лучших фильмов 2020 года, часть из них можно посмотреть онлайн бесплатно по специальному промокоду.

В коллекцию самых лучших фильмов-2020 вошли картины от рекордсмена российского проката «Холопа» до новых фильмов Кристофера Нолана и Гая Ричи — «Довод» и «Джентльмены».

Wink — это онлайн-кинотеатр, объединенный с телевидением. Работает в веб-версии на ПК и через приложения на телевизорах, приставках, смартфонах. В январе можно бесплатно подключить подарочный пакет «Новогодний» — это 30 тысяч фильмов и сериалов, 120 ТВ-каналов.

Пакет «Новогодний» включает почти два десятка фильмов из подборки лучших за 2020 года — все можно посмотреть бесплатно в качестве HD. Например, из российских картин — «Лед 2», «Подольские курсанты», «Непосредственно Каха», «Красотка в ударе», «Вторжение».

Из зарубежных картин, которые будут в бесплатном доступе по промокоду, «Удивительное приключение доктора Дулиттла», «Человек-невидимка», «Семейка Аддамс», «Маяк», «Скандал», «1917», «Достать ножи».

Пакет «Новогодний» можно активировать в любой день до 31 января. После активации пакет будет доступен 30 дней и отключится самостоятельно.