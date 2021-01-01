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Десятки лучших фильмов 2020 года можно посмотреть бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Семейка Аддамс»
Видеосервис Wink сделал подборку лучших фильмов 2020 года, часть из них можно посмотреть онлайн бесплатно по специальному промокоду.

В коллекцию самых лучших фильмов-2020 вошли картины от рекордсмена российского проката «Холопа» до новых фильмов Кристофера Нолана и Гая Ричи — «Довод» и «Джентльмены».

Wink — это онлайн-кинотеатр, объединенный с телевидением. Работает в веб-версии на ПК и через приложения на телевизорах, приставках, смартфонах. В январе можно бесплатно подключить подарочный пакет «Новогодний» — это 30 тысяч фильмов и сериалов, 120 ТВ-каналов.

Пакет «Новогодний» включает почти два десятка фильмов из подборки лучших за 2020 года — все можно посмотреть бесплатно в качестве HD. Например, из российских картин — «Лед 2», «Подольские курсанты», «Непосредственно Каха», «Красотка в ударе», «Вторжение».

Из зарубежных картин, которые будут в бесплатном доступе по промокоду, «Удивительное приключение доктора Дулиттла», «Человек-невидимка», «Семейка Аддамс», «Маяк», «Скандал», «1917», «Достать ножи».

Пакет «Новогодний» можно активировать в любой день до 31 января. После  активации пакет будет доступен 30 дней и отключится самостоятельно.

Как активировать промокод Wink
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Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.