Пять человек пострадали в ДТП в Красноярске из‑за пьяного водителя

Пять человек пострадали в ДТП в Красноярске в новогоднюю ночь. Авария произошла из-за пьяного водителя, сообщила краевое ГИБДД.

Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу ночью в Красноярске. По данным ГИБДД, 42-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по «встречке» столкнулся с автомобилем Kia Rio, за рулем которого находился 33-летний мужчина, не имеющий прав.

Пострадали оба водителя, а также три пассажира Kia Rio. Это шестилетний ребенок, и женщины 59 и 27 лет. Всех получивших травмы в ДТП увезли в больницу.

По предварительным данным, водитель Toyota был в состоянии алкогольного опьянения. ГИБДД выясняет все обстоятельства и подробности аварии.