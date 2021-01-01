Названа основная причина ускорения инфляции в России

Основной причиной ускорения инфляции в России в 2020 году до 4,9% по итогам года стало ослабление национальной валюты, сообщила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Дополнительное давление на темпы роста потребительских цен в 2020 году оказала ситуация на рынках сельскохозяйственной продукции — как российском, так и мировом», — цитирует замминистра «Интерфакс».

По словам Крючковой, ослабление валютного курса в 2020 году оценивается в 1,5 п. п., при этом эксперты прогнозируют что эффект переноса валютного курса будет исчерпан в первом квартале 2021 года.

В 2020 году инфляция в России стала максимальной с 2016 года. Тогда она равнялась 5,4%. Инфляция в декабре ускорилась до 0,8%, более точные данные будут опубликованы в январе 2021 года.