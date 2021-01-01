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Вступили в силу новые запреты для курильщиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новые запреты и ограничения для курильщиков вступили в силу с 1 января. В частности, станет больше мест с запретом на курение.

С 1 января будет запрещено курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов.

Также в списке новых мест с запретом объекты производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков. Ужесточенные меры вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Курить теперь разрешается в специальных зонах. Такая территория должна быть отмечена табличками с надписью «Место для курения». Руководители организаций должны будут развесить на территории объектов знаки с правилами пожарной безопасности и предупреждения о запрете курения.

До 1 января 2020 года в России было уже запрещено курение в учебных заведениях, культурных, спортивных и медицинских учреждениях. Курить возле вокзалов, аэропортов, морских и речных портов можно на расстоянии 15 метров. Полный запрет на курение распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи и помещения социальных служб.

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