Путин поздравил с Новым годом жителей Дальнего Востока

Владимир Путин поздравил граждан России с новым 2021 годом и отметил, что уходящий год страна прошла с достоинством, несмотря на трудности.

В своей речи Путин подчеркнул, что, встречая 2020 год, никто не мог представить, через какие испытания придется пройти. «Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей», — сказал президент.

Но, по словам Путина, 2020 год был связан и с надеждами, с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества. «Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности: мужество, отзывчивость и милосердие — в наших сердцах, в нашем характере и поступках», — сказал президент.

Президент также отметил, что в 2020 году коронавирус перевернул привычный образ жизни и заставил пересмотреть планы. При этом пандемия помогла многим людям «более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное».

«Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети — еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел — масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых», — добавил он.

«Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», — заключил президент.