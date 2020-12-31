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Отключение России от системы SWIFT вызовет панику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Если США отключат Россию от системы международных платежей SWIFT, это вызовет панику на валютном рынке и повлечет проблемы в международных расчетах, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

При этом эксперт полагает, что после короткого периода колебаний валютный курс придет в норму, а расчеты будут вестись через альтернативные системы, передает «Прайм». На сегодня все ведущие российские банки подключены к альтернативной системе передачи финансовых сообщений.

Тузов также уточнил, что если в 2021 году Россия будет придерживаться своей стратегии и перейдет на цифровой рубль, необходимость в SWIFT отпадет, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без электронной системы.

Ранее России предрекли новые санкции после прихода к власти избранного президента США Джо Байдена. По мнению источников в Белом доме, США в рамках ужесточения ограничительных мер могут отключить страну от системы международных платежей SWIFT.

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