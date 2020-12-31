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Рогозин на водке объяснил, зачем патентовать фразу «Поехали!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на примере бутылки водки объяснил, зачем госкорпорации патентовать космические бренды, в том числе знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали!».

На странице Рогозина в Twitter один из подписчиков продемонстрировал бутылку водки с названием «Поехали!». Ее выпустил Сыктывкарский ликеро-водочный завод.

«Вот чтобы не допускать такое, мы и регистрируем патенты на использование "космических брендов". Иначе они по рукам пойдут. И по глоткам», — отреагировал Рогозин.

Роскосмос подал на регистрацию фразу «Поехали!» по таким категориям, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция. Решение запатентовать фразу Гагарина вызвано необходимостью защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память.

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