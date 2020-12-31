Погода в 2020 году показала аномальные рекорды

Погода в 2020 году обновила рекорды по многим показателям, сообщили представители сервиса «Яндекс.Погода» в разговоре с «Вести.Ru».

По данным метеокомпании, зима 2019-2020 года стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений в России. Например, в Москве впервые в истории средняя температура воздуха зимой была выше 0 градусов.

Летом этого года климатические рекорды фиксировались на Урале и в Сибири. Например, температура в Екатеринбурге в середине июля достигла 39 градусов.

Октябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в таких городах, как Москва Волоколамск, Можайск, Смоленск, Воронеж, Белгород, Тверь, Рязань, Тула, Курск, Брянск, Владимир и Тамбов. В Санкт-Петербурге настолько аномально теплую для октября температуру наблюдали последний раз сто лет назад.

Аналитики отметили, что этот год запомнится не только потеплением. Так, декабрь в Сибири выдался одним из самых холодных в истории. В некоторых городах термометр опускался ниже отметки в 40 градусов.