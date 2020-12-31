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Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»

Источник:
Windows latest
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Фото: © Sibnet.ru

Запущенная несколько лет назад программа Microsoft, в рамках которой пользователи Windows 7 могли бесплатно обновить операционную систему до Windows 10, продолжает работать, выяснили эксперты.

Официально программа была завершена еще в 2016 году, с ее помощью компания подталкивала пользователей к переходу на использование актуальной версии операционной системы. Более того, в январе 2020 года завершилась официальная поддержка Windows 7.

Однако пользователи Windows 7 и сейчас могут осуществить бесплатный переход на Windows 10. Для обновления устаревшей операционной системы достаточно использовать утилиту Media Creation Tool.

После запуска утилиты необходимо выбрать пункт «Обновить этот компьютер сейчас», убедиться в том, что все хранящиеся на устройстве данные будут сохранены, а также согласиться с предлагаемыми условиями.

По завершению установки можно получить бесплатную цифровую лицензию Windows 10. Еще один вариант — активировать «десятку» вручную с помощью ключа от лицензионной Windows 7. При этом способ не сработает для чистой установки Windows 10.

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