Тело пропавшего мужчины в Бурятии нашли спустя четыре года

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за убийства, произошедшего четыре года назад. Раскрыть преступление далось только в 2020 году, сообщило ведомство.

В сентябре в полицию обратилась жительница Новосибирска. Он попросила найти брата, жившего в поселке Таксимо в Бурятии. Женщина объяснила, что связь с ним прервалась несколько лет назад.

Следственный комитет начал проверку и выяснил, что пропавшего мужчину могли убить. Сотрудники уголовного розыска полиции нашли трех местных жителей, которые признались на допросах, что видели момент убийства.

Они отвели сотрудников полиции в лес и показали место, где зарыто тело. Мужчины также рассказали, что произошло 11 лет назад и признались, что убийца — их знакомый. Как выяснилось, знакомый уже отбывал наказание в колонии за другое преступление.

На допросе он рассказал, что осенью 2016 года в поселке Таксимо он был в доме у своего приятеля, в компании знакомых. Они вместе распивали спиртное. Во время застолья он поссорился с одним из собутыльников, и полез в драку. Схватил табурет и начала бить оппонента по голове.

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После учиненной расправы компания еще некоторое время продолжала застолье, после чего гости разошлись, оставив потерпевшего умирать. Утром хозяин дома обнаружил, что избитый мужчина скончался. На месте происшествия собрались все участники застолья, и вместе с обвиняемым решили спрятать потерпевшего в лесу. Они перенесли покойного на окраину поселка,вырыли яму и закопали тело.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.