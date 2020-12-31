НАВЕРХ

Тело пропавшего мужчины в Бурятии нашли спустя четыре года

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Фото: © СУ СК России по Бурятии

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за убийства, произошедшего четыре года назад. Раскрыть преступление далось только в 2020 году, сообщило ведомство.

В сентябре в полицию обратилась жительница Новосибирска. Он попросила найти брата, жившего в поселке Таксимо в Бурятии. Женщина объяснила, что связь с ним прервалась несколько лет назад.

Следственный комитет начал проверку и выяснил, что пропавшего мужчину могли убить. Сотрудники уголовного розыска полиции нашли трех местных жителей, которые признались на допросах, что видели момент убийства.

Они отвели сотрудников полиции в лес и показали место, где зарыто тело. Мужчины также рассказали, что произошло 11 лет назад и признались, что убийца — их знакомый. Как выяснилось, знакомый уже отбывал наказание в колонии за другое преступление.

На допросе он рассказал, что осенью 2016 года в поселке Таксимо он был в доме у своего приятеля, в компании знакомых. Они вместе распивали спиртное. Во время застолья он поссорился с одним из собутыльников, и полез в драку. Схватил табурет и начала бить оппонента по голове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеважных улик не бывает: найти убийцу спустя 10 лет

После учиненной расправы компания еще некоторое время продолжала застолье, после чего гости разошлись, оставив потерпевшего умирать. Утром хозяин дома обнаружил, что избитый мужчина скончался. На месте происшествия собрались все участники застолья, и вместе с обвиняемым решили спрятать потерпевшего в лесу. Они перенесли покойного на окраину поселка,вырыли яму и закопали тело.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.

Еще по теме
Четверо красноярцев погибли при пожаре в частном доме
Российский БТР подбили из ракетного комплекса в Сирии
Кроссоверы Haval самовозгорелись на морозе
Подросток-инвалид в Новосибирске выпал с балкона на 19 этаже
смотреть все
Бурятия #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый президент Молдавии прибудет на переговоры в Москву
•
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
•
Росгвардия рассказала о мерах безопасности на Новый год
•
Космонавты на МКС остались без новогодних подарков
Подробности
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тело пропавшего мужчины в Бурятии нашли спустя четыре года
Сибирь 31.12.2020 15:11
Сибирякам пообещали аномально холодный январь
Сибирь 31.12.2020 14:48
Хоккеисты дадут бесплатные мастер-классы на катке Новосибирска
Сибирь 31.12.2020 14:23
Фото зависшей на сибирском морозе лапши покорило мировые СМИ
Сибирь 31.12.2020 12:14
Самое популярное
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
23300
Надзор над банковскими переводами ужесточат
5329
Победитель 21-й «Битвы экстрасенсов» официально объявлен
5160
Актриса из «Уральских пельменей» разделась для рекламы
4161
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый президент Молдавии прибудет на переговоры в Москву
•
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
•
Росгвардия рассказала о мерах безопасности на Новый год
•
Космонавты на МКС остались без новогодних подарков
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Польский эксперт дал России 30 лет до краха
38
Правительство утвердило план сокращения чиновников
24
Присяжные вынесли вердикт Шамсутдинову
22
Новая должность появится в российских школах
21
Лавров высказался о запрете Путину посещать Олимпиаду
17