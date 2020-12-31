Опубликовано первое видео игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Первое видео с геймплеем игры S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось в Сети, его опубликовали разработчики из украинской студии GSC Game World.

На обнародованных кадрах главный протагонист игры под музыку группы «Сплин» бежит по полуразрушенному зданию, после чего пытается поймать некий сигнал на своем карманном компьютере.

Разработчики уверяют, что тизер дает представление, «как на самом деле ощущается игра: стремительная смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение неизбежной опасности».



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Предполагается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году, точной даты релиза игры пока нет. Игру выпустят на консолях нового поколения и персональных компьютерах, при этом PlayStation 5 получит франшизу позже Xbox Series X.