Росгвардия рассказала о мерах безопасности на Новый год

Росгвардия рассказала о мерах безопасности в период новогодних праздников, когда люди уезжают и оставляют без присмотра свои дома.

Россияне решившие отметить Новый год вне дома, должны заранее позаботиться о безопасности своего имущества. В интернете можно найти множество советов, как защитить свое жилье: это и имитация присутствия хозяев, и конспирация отъезда, и лжемаячки над дверью, приводит ТАСС слова

«Все эти рекомендации могут быть полезными и имеют право на существование, однако не дают стопроцентной гарантии того, что в дом не проберутся злоумышленники», — отметили в ведомстве.

«В первую очередь необходимо установить хорошие отношения с соседями. На длительный период вашего отсутствия можно попросить их присматривать за квартирой, поливать цветы, включать и выключать периодически свет или телевизор, вынимать корреспонденцию из почтового ящика, чтобы создать эффект присутствия хозяев в квартире», — уточнили в ведомстве.

Также не стоит распространяться о том, что планируется покупка дорогостоящих вещей, либо о том, что дома хранятся крупные суммы денег, ювелирные изделия, антикварные вещи или дорогие полотна.

«Уезжая, нельзя оставлять открытыми окна и форточки, балконные двери, желательно установить решетки, если квартира расположена на первых и последних этажах. Проживающим на этих этажах желательно плотно задергивать шторы в вечернее время. Въезжая в новую квартиру или дом, а также в случае утери ключей желательно сразу сменить замки», — отметили в Росгвардии.