Астролог высчитала самый магический день января

Согласно астрологическим прогнозам, в январе 2021 года будет один особый день, когда окружающий мир будет в особом энергетическом состоянии и можно загадывать желания — это 19 января.

«Январь 2021 года обещает быть спокойным с астрологической точки зрения. Если говорить о самом волшебном дне первого месяца нового года, то я бы назвала 19 января. В этот день с нашей планетой произойдут явления, объяснимые лишь вселенским чудом», — сказала член союза астрологов России Юлия Богданова.

В этот день, по ее словам, Солнце и Земля расположатся относительно центра галактики так, что откроется линия связи между ними и все начнет активно взаимодействовать.

«Земля в этот день попадает под энергетический канал, который, благодаря особым лучам, структурирует все, в частности воду на Земле. В результате чего именно в этот день возрастет биоэнергетика всех вод Земли», — сказала Богданова.

Кроме того, Луна в этот день будет находиться в фазе роста и в благоприятном аспекте с планетой удачи и счастья Юпитером. Поэтому астролог рекомендует загадывать желания используя волшебную силу воды и этого чудесного дня.



Также день совпадет с христианским праздником Крещения, а значит, молитвы и положительная энергетика, направленная на всю воду, наделят ее особой силой, добавила астролог.