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Астролог увидела в 2021 году особую удачу для Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирск по гороскопу Водолей, поэтому в 2021 году его ждет особая удача, особенно в развитии науки и образования, сообщила Sibnet.ru астролог Елена Альмах.

Астролог отметила, что 2021 год металлического Быка будет особенно удачным для Водолеев, а соответственно для России и для Новосибирска, как водолейского города. Такое наблюдается лишь раз в двенадцать лет. Год Быка наступит 12 февраля.

«А знаете ли вы, что День рождения Новосибирска 12.02.1926 года? В этот день вышло Постановление ЦИК СССР «О переименовании города Новониколаевска в город Новосибирск». Такое совпадение бывает редко и говорит о важности этого года для Новосибирска, поэтому его следует использовать максимально», — отметила Альмах.

По ее словам, события будут происходить неожиданно и развиваться непредсказуемо. Это год успеха в сфере объединения усилий науки и общеобразовательной школы.

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«Основная тенденция — расширение и развитие, прежде всего в образовательной сфере, активизация научных исследований. Есть возможность заложить прекрасный, долговременный фундамент для будущих свершений, расширить сферу влияния не только в стране, но и в мире», — отметила астролог.

Она добавила, что это в то же время это год важных, подчас разрушительных перемен. Но рушиться будет то, что уже давно отслужило свой срок: старые коммуникации, изжившие себя связи, закрываться неактуальные темы.

«Появится необходимость предпринимать большие усилия, чтобы выжить в политике и предпринимательстве. Мы будем не властны над обстоятельствами, подвержены воздействию крупномасштабных политических, экономических или природных явлений», — отметила собеседница.

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