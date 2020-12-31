Жириновский объяснил «список преемников Путина»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский составил список из 14 человек, которые могли бы стать президентом России в будущем, он объяснил, почему выбрал именно их.

Жириновский в эфире «России 1» предположил, кто в будущем может стать президентом в России. По его мнению, на этот пост могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Счетной Палаты Алексей Кудрин.

В Telegram он дополнил перечень спецпредставителем президента Сергеем Ивановым, председателем Высшего совета «Единой России» Борисом Грызловым, главой МИД Сергеем Лавровым, главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

«Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них», — написал Жириновский.

Несмотря на это, по мнению политика, через четыре года будет совершенно другой кандидат. Кроме того, он не исключил, что в выборах может принять участие и действующий президент. О своем решении, по мнению лидера ЛДПР, он объявит не ранее, чем в конце 2023 года.

«Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди», — пояснил политик.