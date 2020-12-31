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Новый президент Молдавии прибудет на переговоры в Москву

Источник:
ТАСС
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Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Россию для обсуждения важных тем, среди которых экспорт молдавской продукции и приднестровское урегулирование.

«Я готова поехать в Россию. У нас есть темы, которые в нашей постоянной повестке, они касаются торговли, экспорта, урегулирования приднестровского конфликта. Поэтому я открыта для обсуждения всего спектра двусторонних отношений между нашими странами», — приводит ТАСС слова Санду.

Вместе с тем президент указала, что до поездки в Москву намерена нанести визиты в Киев и Брюссель.

Ранее Санду заявила, что не признает долг за российский газ, который ранее был предоставлен Приднестровью. По ее словам, правый берег Днестра почти не имеет долгов перед «Газпромом». «С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо», — сказала она.

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