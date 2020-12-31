Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России

Цены на новые автомобили выросли в среднем на 10% в 2020 году, рекордно подорожал внедорожнику Mercedes-Benz G-класса — на 3,5 миллиона рублей.

Цены на автомобили всех брендов, присутствующих на российском рынке, выросли в среднем на 10%. Чаще других ценники переписывали в Mercedes-Benz, чьи автомобили по итогу года подорожали на четверть, подсчитали аналитики портала Авто.ру.

Рекорд принадлежит внедорожнику Mercedes-Benz G-класса в версии G 350 d, цены на который переписывался шесть раз за год. В итоге модель подорожала в полтора раза — на 3,5 миллиона рублей. Минимальная стоимость такой машины составляет 11,1 миллиона рублей.

Двухдверные версии BMW M2 подорожали почти на четверть: по 1,3 миллиона прибавили версия Competition и M Special. Цены на купе теперь стартуют с 6,2 миллиона рублей. В топ-3 попал Jeep Compass — он стал дороже на 500 тысяч рублей и стоит теперь 2,6 миллиона рублей.

Среди популярных моделей больше чем на 10% подорожали Kia Ceed, Renault Duster, Renault Arkana, Kia Sportage и Skoda Kodiaq. Модели Lada за 12 месяцев прибавили в цене в среднем 5,8%.