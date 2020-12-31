НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России

Источник:
Sibnet.ru
78 0
Фото: © Sibnet.ru

Цены на новые автомобили выросли в среднем на 10% в 2020 году, рекордно подорожал внедорожнику Mercedes-Benz G-класса — на 3,5 миллиона рублей.

Цены на автомобили всех брендов, присутствующих на российском рынке, выросли в среднем на 10%. Чаще других ценники переписывали в Mercedes-Benz, чьи автомобили по итогу года подорожали на четверть, подсчитали аналитики портала Авто.ру.

Рекорд принадлежит внедорожнику Mercedes-Benz G-класса в версии G 350 d, цены на который переписывался шесть раз за год. В итоге модель подорожала в полтора раза — на 3,5 миллиона рублей. Минимальная стоимость такой машины составляет 11,1 миллиона рублей.

Двухдверные версии BMW M2 подорожали почти на четверть: по 1,3 миллиона прибавили версия Competition и M Special. Цены на купе теперь стартуют с 6,2 миллиона рублей. В топ-3 попал Jeep Compass — он стал дороже на 500 тысяч рублей и стоит теперь 2,6 миллиона рублей.

Среди популярных моделей больше чем на 10% подорожали Kia Ceed, Renault Duster, Renault Arkana, Kia Sportage и Skoda Kodiaq. Модели Lada за 12 месяцев прибавили в цене в среднем 5,8%.

Еще по теме
Honda решила уйти из России
АвтоВАЗ показал новую Lada Niva на видео
Подсчитано число автомобилей из СССР на дорогах
УАЗ будут продавать в США под другим именем
смотреть все
Авто #Авторынок #Деньги
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запретил перевозку более 200 сигарет
•
Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола
•
Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России
•
Личные данные силовиков засекретили
Подробности
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Агафье Лыковой прислали вертолет с подарками
Сибирь 31.12.2020 10:45
Трамвай с символикой ХК «Сибирь» вышел на линию
Сибирь 31.12.2020 10:15
Четверо красноярцев погибли при пожаре в частном доме
Сибирь 31.12.2020 09:45
Кляйн поздравил томичей с Новым годом из СИЗО
Сибирь 31.12.2020 09:30
Самое популярное
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
23236
Советы школьнику, который хочет стать программистом
21614
Победитель 21-й «Битвы экстрасенсов» официально объявлен
5111
Надзор над банковскими переводами ужесточат
5109
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запретил перевозку более 200 сигарет
•
Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола
•
Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России
•
Личные данные силовиков засекретили
Подробности
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

skalka136

китаец сделанный в России гремучая смесь...это ж додуматься надо было такое приобрести за полтора два...