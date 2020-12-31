Кляйн поздравил томичей с Новым годом из СИЗО

Арестованный мэр Томска Иван Кляйн через адвокатов поздравил жителей города с Новым годом.

«Уходящий год принес тяжелые испытания, но я надеюсь, что 2021 год принесет всем нам возвращение к нормальной жизни и созидательному труду. Я благодарю всех жителей нашего города за вашу поддержку и теплые слова, которые я услышал и прочитал! Спасибо вам! Это придает мне силы!», — говорится в обращении Кляйна, опубликованного адвокатами в телеграм-канале.

Мэр пожелал всем объединиться «в своих главных чувствах — в любви к детям, родителям, близким, к своему дому и городу».

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По данным следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку, сделав это в интересах ОАО «Томское пиво». В среду стало известно о новом уголовном деле по той же статье. Оно связано с незаконным выделением земельного участка дочери Кляйна.

На днях адвокаты сообщали, что Кляйн сильно заболел в СИЗО, у него поднялась температура выше 39 градусов, и проявились «иные симптомы острого заболевания». Они не уточняли, какого именно.