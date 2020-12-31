Определился победитель девятого «Голоса»

Единственная девушка и самая молодая участница Яна Габбасова
из команды Полины Гагариной победила в девятом сезоне проекта «Голос».
Финал «Голоса» прошел 30 декабря в прямом эфире Первого
канала. За победу в вокальном проекте боролись Дмитрий Венгеров из команды
Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из
команды Полины Гагариной и Олег Аккуратов от Валерия Сюткина.
Сначала были объявлены суперфиналисты. Ими стали Аккуратов и
Габбасова. По итогам зрительского голосования участница команды Гагариной
набрала 51,1% зрительских голосов, а за ее соперника проголосовали 48,9%
зрителей.
Яна Габбасова — одна из самых молодых участниц проекта.
Девушке всего 17 лет. В финале юная артистка исполнила песню «Звенит январская
вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».