Определился победитель девятого «Голоса»

Единственная девушка и самая молодая участница Яна Габбасова из команды Полины Гагариной победила в девятом сезоне проекта «Голос».

Финал «Голоса» прошел 30 декабря в прямом эфире Первого канала. За победу в вокальном проекте боролись Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной и Олег Аккуратов от Валерия Сюткина.

Сначала были объявлены суперфиналисты. Ими стали Аккуратов и Габбасова. По итогам зрительского голосования участница команды Гагариной набрала 51,1% зрительских голосов, а за ее соперника проголосовали 48,9% зрителей.

Яна Габбасова — одна из самых молодых участниц проекта. Девушке всего 17 лет. В финале юная артистка исполнила песню «Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».