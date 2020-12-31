НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда

Источник:
Sibnet.ru
87 0
Фото: © Sibnet.ru

Лотерея «Русское лото» разыграет джекпот в размере 2 миллиардов рублей в традиционном новогоднем тираже. Победителей определят в прямом эфире шоу «Новогодний миллиард» 1 января 2021 года.

Трансляция праздничного тиража №1369 лотереи «Русское лото» начнется в 15.30 по московскому времени в эфире телеканала НТВ. Запись передачи появится на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей», там же опубликуют итоговые результаты тиража.

В этом году рекордный призовой фонд разыграют в три тура, точное количество ходов объявят только 1 января. Кроме этого, в прямом эфире ведущие расскажут, как именно разделят миллиардный джекпот.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕО правилах и шансах в «Русском лото» 

Впервые выбор за игроками — они могли проголосовать за один из четырех вариантов распределения призовых. В конце декабря лидировал вариант с тысячей призов по миллиону рублей, однако официально правила распределения джекпота раскроют 1 января.

В прошлом году новогодний миллиард в «Русском лото» выиграла единственная победительница — пенсионерка из Подмосковья Надежда Бартош. Этот выигрыш стал рекордным за всю историю российских лотерей.

Еще по теме
Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России
Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола
Новосибирцы назвали 2020‑й «годом возможностей»
Российский миллиардер сравнил ипотеку с рабством
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запретил перевозку более 200 сигарет
•
Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола
•
Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России
•
Личные данные силовиков засекретили
Подробности
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Коронавирусные привычки, которые останутся навсегда
•
Правильное шампанское: разбираемся в игристых винах
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Агафье Лыковой прислали вертолет с подарками
Сибирь 31.12.2020 10:45
Трамвай с символикой ХК «Сибирь» вышел на линию
Сибирь 31.12.2020 10:15
Четверо красноярцев погибли при пожаре в частном доме
Сибирь 31.12.2020 09:45
Кляйн поздравил томичей с Новым годом из СИЗО
Сибирь 31.12.2020 09:30
Самое популярное
Ученые подсказали способ вернуть обоняние после COVID-19
23236
Советы школьнику, который хочет стать программистом
21614
Победитель 21-й «Битвы экстрасенсов» официально объявлен
5111
Надзор над банковскими переводами ужесточат
5109
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин запретил перевозку более 200 сигарет
•
Росстат подсчитал изменение стоимости новогоднего стола
•
Подсчитано, насколько подорожали новые машины в России
•
Личные данные силовиков засекретили
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

skalka136

китаец сделанный в России гремучая смесь...это ж додуматься надо было такое приобрести за полтора два...