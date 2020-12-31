Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда

Лотерея «Русское лото» разыграет джекпот в размере 2 миллиардов рублей в традиционном новогоднем тираже. Победителей определят в прямом эфире шоу «Новогодний миллиард» 1 января 2021 года.

Трансляция праздничного тиража №1369 лотереи «Русское лото» начнется в 15.30 по московскому времени в эфире телеканала НТВ. Запись передачи появится на официальном портале «Столото» в разделе «Архиве тиражей», там же опубликуют итоговые результаты тиража.

В этом году рекордный призовой фонд разыграют в три тура, точное количество ходов объявят только 1 января. Кроме этого, в прямом эфире ведущие расскажут, как именно разделят миллиардный джекпот.

Впервые выбор за игроками — они могли проголосовать за один из четырех вариантов распределения призовых. В конце декабря лидировал вариант с тысячей призов по миллиону рублей, однако официально правила распределения джекпота раскроют 1 января.

В прошлом году новогодний миллиард в «Русском лото» выиграла единственная победительница — пенсионерка из Подмосковья Надежда Бартош. Этот выигрыш стал рекордным за всю историю российских лотерей.