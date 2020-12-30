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Путин разрешил приватизацию национальных парков

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий приватизацию земель в населенных пунктах, расположенных в национальных парках и на особо охраняемых природных территориях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает передачу территорий населенных пунктов, находящихся в зонах хозяйственного назначения национальных парков, из федеральной в региональную или муниципальную собственность. Исключение составляют заповедники.

В дальнейшем эти участки смогут приватизировать физические и юридические лица — при условии внесения границ таких населенных пунктов в Росреестр. Порядок строительства на этих территориях определяется постановлением кабмина об особо охраняемой природной территории.

Ранее землю в национальных парках нельзя было отчуждать, а участки невозможно было ни приватизировать, ни арендовать, ни передавать в наследство. Совфед в начале года предложил выдавать землю в национальных парках.

Отмечалось, что жители таких поселений сталкиваются с трудностями, когда хотят построить дом на своей земле, получить садовый участок по программе поддержки многодетных семей, а местные власти не могут построить необходимую социальную инфраструктуру.

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