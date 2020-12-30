Личные данные силовиков засекретили

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете разглашения информации об оперативной деятельности и частной жизни сотрудников силовых структур.

Документ предусматривает возможность запрета выдачи сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности, передает РИА Новости.

Госдума приняла поправки в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 22 декабря. Разработчики документа отмечают, что в сети стала регулярно появляться информация о частной жизни силовиков, что может негативно отразиться на их работе.

Также документ вносит поправки в закон об оперативной деятельности, которые запрещают разглашения сведений, которые содержатся в запросах гражданам и организациям. Теперь такие сведения могут предать гласности только с разрешения должностного лица, осуществляющего оперативные действия.