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Личные данные силовиков засекретили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете разглашения информации об оперативной деятельности и частной жизни сотрудников силовых структур.

Документ предусматривает возможность запрета выдачи сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках Следственного комитета, ФСБ и отдельных категориях военных даже без непосредственной угрозы их безопасности, передает РИА Новости.

Госдума приняла поправки в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 22 декабря. Разработчики документа отмечают, что в сети стала регулярно появляться информация о частной жизни силовиков, что может негативно отразиться на их работе.

Также документ вносит поправки в закон об оперативной деятельности, которые запрещают разглашения сведений, которые содержатся в запросах гражданам и организациям. Теперь такие сведения могут предать гласности только с разрешения должностного лица, осуществляющего оперативные действия.

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