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Путин запретил перевозку более 200 сигарет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий гражданам перевозить по территории РФ более 200 сигарет или 250 грамм табака и табачных изделий, не маркированных акцизными марками. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории РФ физическими лицами. Одновременно вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в апреле прошлого года. Разработчики закона указывают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России.

Сейчас внутри таможенной территории ЕАЭС обеспечивается свободное перемещение товаров физическими лицами без определения допустимого количества сигарет к перемещению для личного потребления.

Такой подход создает предпосылки для беспрепятственного перемещения гражданами нелегальной табачной продукции в крупных и особо крупных размерах на территорию России, отмечали разработчики.

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