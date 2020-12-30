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Honda решила уйти из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Компания Honda прекратит поставки новых автомобилей российским дилерам в 2022 году. Решение объясняется новой стратегией компании.

Honda рассчитывает сохранить присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжить послепродажное обслуживание автомобилей.

«Решение принято исходя из текущих реалий и стратегии компании», — заявил Autonews исполнительный директор Honda Motor Rus Михаил Плотников.

Сейчас японская компания предлагает клиентам в России два кроссовера — CR-V и Pilot. Цены на автомобили стартуют от 2,3 миллиона и 3,5 миллиона рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре Honda продала в России 79 своих автомобилей, что на 50% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. За 11 месяцев 2020 года компания реализовала 1 383 авто, это на 15% меньше, чем в прошлом году.

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