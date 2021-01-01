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«Последний богатырь: Корень зла» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Walt Disney Pictures; Yellow, Black and White

Российский фильм «Последний богатырь: Корень зла» в первый день 2021 года вышел в прокат. Это продолжение ленты «Последний богатырь», премьера которой состоялась в 2017 году. Тогда картина заработала в прокате более 1,7 миллиарда рублей, тем самым став одним из самых кассовых в российском производстве.

Режиссером ленты выступил Дмитрий Дьяченко. Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов. Колобка озвучил Гарик Харламов.

Как следует из синопсиса фильма, в Белогорье царят мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом – отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами.

Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-богатыря Финиста – мощи и красоты хоть отбавляй.

В самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой. Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.

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