Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января

Новый год — новые законы. В 2021 году жители России будут трудиться удаленно по правилам, заплатят налог на богатство, смогут попасть в вытрезвитель. Традиционно увеличатся цены на товары и услуги, но вслед за эти проиндексируют и государственные выплаты. Какие законы и правила вступают в силу 1 января.

Для всех

Рост цен на алкоголь и сигареты

С 1 января в России подорожают водка, коньяк, бренди и игристые вина. Минимальная цена на водку увеличится на 5,7% — с 230 до 243 рублей за 0,5 литра. Самый дешевый коньяк будет стоить 446 рублей вместо нынешних 433 за 0,5 литра, игристое вино подорожает с 164 до 169 рублей за 0,75 литра, бренди — с 315 до 324 рублей за 0,5 литра.

Также повышаются акцизы на сигареты на 20%. На папиросы и сигареты он вырастет до 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку. В среднем цена за пачку вырастет на 20 рублей и составит 140 рублей.

Возвращение вытрезвителей

Регионы получили право восстановить систему вытрезвителей, причем на базе государственно-частного партнерства. Это позволит брать плату с желающих протрезветь. По мнению депутатов Госдумы, стоимость услуг будет фиксированной — 1,5-2 тысячи рублей.

Отправлять в спецучреждения будут тех, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения, не может передвигаться самостоятельно и не ориентируется в окружающей обстановке. При этом перед помещением человека в вытрезвитель его должен осмотреть медик, чтобы исключить заболевание, при котором нужна госпитализация в обычную больницу.

Правила в гостиницах

С 1 января начинают действовать новые правила работы гостиниц. Каждый отель должен иметь свидетельство о присвоении ему определенной категории, а в гостиницах, имеющих более 50 номеров, ресепшен должен работать круглосуточно.

Наиболее заметное изменение касается заселения в гостиницы несовершеннолетних. Если они прибыли без законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов), понадобится показать нотариальное согласие, оформленное одним из них. При этом дети до 14 лет должны быть с сопровождающим.

Нотариальное согласие потребуется школьному учителю, тренеру, а также бабушкам и дедушкам. Документ, естественно, платный — около 2 тысяч рублей.

Запрет на чаевые в чеке

Ресторанам с 1 января запрещается включать чаевые в чек. Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг. Также сотрудников ресторана обяжут уведомлять клиента о том, придется ли ему платить за досуговую программу в заведении. Потребитель вправе отказаться от оплаты дополнительных услуг, а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Для трудящихся

Удаленная работа

В Трудовом кодексе появляются виды дистанционной работы: удаленная работа, временная дистанционная работа (до полугода) и комбинированная удаленная работа (поочередное совмещение работы из дома и в офисе).

Перевод на удаленку может происходить только по обоюдному согласию работника и работодателя, кроме случаев чрезвычайных ситуаций (эпидемии в этом списке есть). При этом работодатель обязан обеспечить удаленных сотрудников необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска и, главное, не имеет права снижать зарплату при сохранении объема работы. Также закон определяет право работников на личное время и то, как должны оплачиваться переработки.

Налог на богатство

Налоговые ставки на доходы физического лица вырастут с 13 до 15%, но коснется это только тех, у кого доход составил более 5 миллионов рублей в год. Нововведение также не затронет тех, у которых в доход войдут деньги от продажи личного имущества и получения страховых выплат.

Увеличение ставки приведет к тому, что в 2021 году в федеральный бюджет дополнительно поступят 50 миллиардов рублей, в 2022 — 64 миллиарда рублей, в 2023 — 68,5 миллиарда рублей. Полученные деньги власти собираются использовать как дополнительный источник финансирования для лечения детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями.

Электронные трудовые книжки

С 1 января работники, которые будут впервые трудоустраиваться, получат только электронную трудовую книжку. Обладатели документа смогут оформить электронную версию, но это требование не будет обязательным. Гражданин, который подаст заявление о продолжении ведения трудовой книжки в старом формате, будет в дальнейшем иметь право подать работодателю письменное заявление для передачи информации из трудовой книжки и в электронном виде.

Работодатель будет формировать в электронном виде основную информацию о трудоустройстве и стаже каждого работника, а затем передавать ее для хранения в информационные ресурсы Пенсионного фонда.

«Неженские» профессии

Женщины смогут работать водителями фур, машинистом поезда, верхолазом на высоте свыше 10 метров, стать членом палубной команды — с 1 января сократится перечень запрещенных для них работ.

В списке, составленном два десятка лет назад, запрещенных для женщин профессий было более 450. В новом число сократили до сотни. По-прежнему запрещены некоторые виды химического производства (работа с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные и горные работы.

Для получателей госвыплат

Новый расчет МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут рассчитывать не из потребительской корзины, а по медианной зарплате — это доход, относительно которого у половины населения доходы выше, а у другой половины — ниже.

МРОТ будет составлять 42% от медианной зарплаты — это 12 792 рубля. Такой подход позволит рассчитывать прожиточныи минимум на основе уровня дохода большинства населения, и расти по мере того, как повышаются дохода граждан.

Индексация пенсии и маткапитала

Пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 6,3% — это превышает официальную инфляцию. В 2020 году средний размер пенсии по стране составлял около 14,9 тысячи рублей.

Материнский капитал в 2021 году будет проиндексирован на 3,7%. Выплату на первого ребенка поднимут до 483 882 рублей, на второго — до 639 432 рублей. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 155 550 рублей. По расчетам чиновников, в 2021 году материнский капитал смогут получить 1,2 миллиона семей.

Для автомобилистов

Новая автоаптечка

Меняется состав готовой автомобильной аптечки, также водители получили право комплектовать ее самостоятельно.

В автоаптечке должны быть две одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще три — шириной семь сантиметров, стерильные марлевые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.

Знак «Инвалид»

Автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать с 1 января, его заменила запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве. Именно по этой базе данных инспекторы ГИБДД будут проверять, имеет ли водитель право на удобную парковку. опознавательный знак на машине лучше сохранить, чтобы избежать недоразумений.

Право на бесплатную парковку имеют люди с I или II группой инвалидности (или чужой автомобиль, на котором их перевозят), а также люди с инвалидностью III группы, если речь идет об ограниченной способности к самостоятельному передвижению.