Тува обеспечит себя стройматериалами к 2024 году

Предприятия Тувы обеспечат к 2024 году потребности региона в строительных материалах, сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

«Планируем, что к 2024 году мы сможем полностью покрыть потребность в основных строительных материалах. Сейчас почти 80% завозится из других регионов, это, во-первых, сильно влияет на цену, во-вторых, отражается на сроках строительства», — сказал в интервью ТАССКара-оол.

По его словам, эффект по реализации программы Тува начнет чувствовать с 2021 года. Уже в следующем году должно начаться производство кирпича, производство железобетонных изделий, реализовываться проекты в лесопромышленном комплексе.