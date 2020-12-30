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Тува обеспечит себя стройматериалами к 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Предприятия Тувы обеспечат к 2024 году потребности региона в строительных материалах, сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

«Планируем, что к 2024 году мы сможем полностью покрыть потребность в основных строительных материалах. Сейчас почти 80% завозится из других регионов, это, во-первых, сильно влияет на цену, во-вторых, отражается на сроках строительства», — сказал в интервью ТАССКара-оол.

По его словам, эффект по реализации программы Тува начнет чувствовать с 2021 года. Уже в следующем году должно начаться производство кирпича, производство железобетонных изделий, реализовываться проекты в лесопромышленном комплексе.

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