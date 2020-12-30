Путин разрешил блокировать соцсети за цензуру российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Зарубежным соцсетям и IT-платформам, в том числе таким гигантам, как Twitter, Facebook и YouTube, грозит наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.

Генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, а за этим последуют санкции. Если ресурс решит отказаться от цензуры, он должен проинформировать об этом Роскомнадзор, а затем генпрокурор, опять же, по согласованию с внешнеполитическим ведомством, отменит решение о мерах.

Штраф для нарушителей составит от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. Блокировку и замедление трафика могут применять вместе со штрафами, поскольку «одно другое не отменяет», а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой платформы, сказал РИА Новости глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.