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Лазерные комплексы для уничтожения дронов создадут в России

Источник:
"Красная звезда"
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Фото: Presidential Press and Information Office / CC BY-SA 4.0

Лазерные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами создаются в России, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — сказал Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, также разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников. Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет».

Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер «Пересвет», в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство. Они используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.

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