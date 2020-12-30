Лазерные комплексы для уничтожения дронов создадут в России

Лазерные комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами создаются в России, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В настоящее время выполняются работы по созданию других (помимо комплекса "Пересвет) лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника. Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия», — сказал Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, также разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотников. Замминистра напомнил, что с конца 2019 года на боевое дежурство заступили все лазерные комплексы «Пересвет».

Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер «Пересвет», в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Позднее министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство. Они используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.