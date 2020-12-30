Выбран самый красивый мужчина планеты 2020 года

Шведский блогер Феликс Чельберг возглавил рейтинг самых красивых мужчин планеты 2020 года.

Список из 100 знаменитостей сильного пола составило сообщество независимых критиков Independent Critics.

Самым красивым мужчиной признали 31-летнего блогера Феликса Чельберга, известного под ником PewDiePie.

Второе место занял участник южнокорейской группы BTS Ким Тэхен, который выступает под псевдонимом Ви. Третью строчку присудили исполнителю роли Тора Крису Хэмсворту, а четвертую — еще одному участнику BTS Чону Джонгуку. На пятом месте — актер Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Геральта из сериала «Ведьмак».

Всего в рейтинг вошли представители 40 стран мира. В список попали актеры, модели, блогеры, музыканты и спортсмены. Одним из самых красивых мужчин критики назвали российского певца и актера Алексея Воробьева — он попал на 33-е место.