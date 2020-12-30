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Выбран самый красивый мужчина планеты 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pewdiepie, instagram.com/pewdiepie

Шведский блогер Феликс Чельберг возглавил рейтинг самых красивых мужчин планеты 2020 года.

Список из 100 знаменитостей сильного пола составило сообщество независимых критиков Independent Critics. 

Самым красивым мужчиной признали 31-летнего блогера Феликса Чельберга, известного под ником PewDiePie.

Второе место занял участник южнокорейской группы BTS Ким Тэхен, который выступает под псевдонимом Ви. Третью строчку присудили исполнителю роли Тора Крису Хэмсворту, а четвертую — еще одному участнику BTS Чону Джонгуку. На пятом месте — актер Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Геральта из сериала «Ведьмак».

Всего в рейтинг вошли представители 40 стран мира. В список попали актеры, модели, блогеры, музыканты и спортсмены. Одним из самых красивых мужчин критики назвали российского певца и актера Алексея Воробьева — он попал на 33-е место.


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