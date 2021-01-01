Программа ретро на 1 января: нон-стопом по ТВ-каналам

Телеканалы составили на 1 января такую программу, что зрители смогут весь день наслаждаться хитами отечественного кинематографа — просто переключая кнопками на пульте одну добрую советскую историю на другую, или сменяя ностальгию на современную комедию.

«Москва слезам не верит» — «Россия», 06.15.

Один из любимейших советских фильмов. 19-летняя Катерина Тихомирова живет в общежитии с подругами Людмилой и Антониной. На вечеринке в профессорском доме Катерина знакомится с оператором Рудольфом. Во время съемок на фабрике он случайно узнает, что девушка вовсе не профессорская дочь и бросает Катю, несмотря на беременность. Через 20 лет жизнь героинь уже совсем другая: Людмила разведена, Антонина напротив очень счастлива в браке, а Катерина ушла в работу, стала директором комбината и одна воспитывает дочь.

«Любовь в большом городе», 08.05, ТНТ

История, снятая в 2009 году. Три друга Артем, Игорь и Оле, настоящий «русский» финн, в народе «Сауна» работают на чужбине, а в свободное от работы время отрываются, «как взрослые»: ходят в сауну, в стриптиз-бары, крутят короткие и ни к чему не обязывающие романы. Однажды на вечеринке в одном из клубов человек странного вида произносит тост, после которого троица больше не может заниматься сексом. Их спасет только любовь.

«Девчата», 8.25, Первый канал

Хит советского кинематографа, снятый в 1961 году. В сибирский поселок приехала юная повариха Тося Кислицына — наивная и эксцентричная девчонка. Она сует свой нос во все дела, каждому стремится помочь. Местный красавец Илья на спор заводит с Тосей роман, сопровождающийся массой комичных ситуаций.

«Служебный роман», 08.40, «Россия»

История типовой начальницы-мымры советского периода и забитого жизнью специалиста-статистика, внезапно превратившихся в прекрасных принца и принцессу – не покидая пределов Москвы и не слишком удаляясь от родного «статистического учреждения».

«Ирония судьбы, или С легким паром», 10.10, Первый канал

31 декабря пошли друзья в баню попариться, по традиции смыть с себя все плохое, чтобы встретить Новый год чистыми, а «напарились» до такой степени (пивом и водкой), что отправили в Ленинград не того.

«Бриллиантовая рука», 13.20, Первый канал

В южном городке орудует шайка «валютчиков», возглавляемая Шефом и его помощником Графом (в быту — Геной Козодоевым). Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, на котором также плывет Граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и провезти их в загипсованной руке. Но в силу недоразумения вместо жулика на условленном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович, и драгоценный гипс накладывают ему.

«Иван Васильевич меняет профессию», 14.50, «Россия»

Инженер Тимофеев, он же Шурик, знакомый зрителям по лентам Леонида Гайдая, в этом фильме изобретает машину времени из подручных средств в своей обычной московской квартире. В результате поломки машины управдом Бунша и вор Жорж Милославский, волей случая оказавшиеся в квартире инженера, попадают в далекий ХVI век, во времена Ивана Грозного, а царь Иван Васильевич перемещается в XX-й. Но самое интересное, что товарищ Бунша чрезвычайно похож на великого государя Ивана Грозного…

«Джентльмены удачи», 15.15, Первый канал

Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского.

Милиция внедряет добряка Трошкина в воровскую среду - и ему ничего не остается, кроме как старательно изображать своего двойника-злодея, путая всех окружающих. Со временем он настолько блестяще входит в роль, что сам начинает порой приходить в ужас. Между тем, жизни его угрожает смертельная опасность

«Новогодний пес», 15.30, НТВ

Усилия Макса и его Пса направлены на то, чтобы сбылось желание одного маленького мальчика, у которого Дед Мороз украл выигрышный лотерейный билет. Но ситуация осложняется тем, что за преступником охотится не только полиция, но и бандиты. А самих Дедов Морозов в предновогоднее время в городе не счесть.

«Любовь и голуби», 16.40, Первый канал

Ликвидируя неисправность лебедки, Василий Кузякин получил травму и путевку на юг. Встретил роковую женщину Раису Захаровну и... вернулся Вася с курорта не к себе в деревню, а в дом Раисы Захаровны. Началась для него новая жизнь, в которой было много непонятного и интересного, но не было дома, где остались Надя, дети и голуби.

«Одесский пароход», 16.30, «Россия»

Комедия по мотивам произведений Михаила Жванецкого (2019 год). Первая экранизация популярнейших юмористических зарисовок и рассказов знаменитого писателя-сатирика о жизни простых одесситов конца беспечных 70-х годов – времени, когда «мы жили плохо… но хорошо». 30 комедийных зарисовок крутится вокруг классического одесского дворика тех лет и жителей.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 19.25, «Россия».

В эти праздничные дни Шурик не даст никому заскучать. И даже если его приключения давно всем известны, а кавказская пленница вполне ожидаемо перехитрит знаменитую троицу – Труса, Балбеса и Бывалого, – невозможно не пересматривать любимую комедию вновь и вновь.

«Последний богатырь», 21:20, «Россия»

Обычный парень Иван по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство – неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре противостояния светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях уготована именно ему?

«Заповедник», 23.10, «Россия».

По мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник», действие которой перенесено в наши дни. Автор песен и виртуозный гитарист Константин сбегает от забот в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным, живет по инерции и часто налегает на алкоголь. Его жена и дочь собираются переезжать в Канаду, а в голове героя бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так и как это исправить?