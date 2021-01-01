НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Женщинам разрешили быть боцманами и управлять поездами

Источник:
Sibnet.ru
99 0
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Женщины в России будут конкурировать с мужчинами за вакансии боцмана и машиниста. С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда, сокращающий список запрещенных женских профессий.

До 2021 года список запрещенных женских профессий состоял из 456 позиций, теперь в нем осталось только 100 специальностей, до которых не допускается прекрасный пол. Теперь женщина может претендовать, например, на вакансии водителя автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонн. То есть легко может стать водителем-дальнобойщиком.

С нового года женщин будут брать на корабли. Не капитаном судна, но стать боцманом, шкипером и матросом дама сможет. Также как и машинистом электропоезда. Представительницы прекрасного пола могу водить поезда, как по железной дороге, так и в метро.

Мужчин больше не должны удивлять дамы на СТО. С 2021 года женщина официально может стать слесарем по ремонту автомобилей. А еще рыбаком, «занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах».

#Карьера
Пройти собеседование: как ответить на вопросы

Но в списке все же остаются профессии, пока недоступные женщине. Это специальности связанные с производством опасных химикатов: ртути, фосфора, хлора, фтора, мышьяка. Нельзя будет устроиться рабочим на горнорудные подземные производства. Не разрешат прекрасному полу работать в металлообработке на специалистах: вагранщика, заливщика металла, обрубщика и других.

Бурение скважин для добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, также пока не доверят женщине. 

Нельзя будет брать тяжелую физическую работу в черной и цветной металлургии, в цементопроизводстве. Остаются под запретом профессии авиационного механика и техника, оператора заправочных станций для самолетов, ремонтника на железнодорожных путях.

Еще по теме
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
Большинство компаний Сибири наймут новых сотрудников в 2021 году
Рост зарплат в Сибири в 2021 году посчитали маловероятным
Последний регион России объявил 31 декабря выходным
смотреть все
Экономика #Рынок труда
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил россиян с Новым годом
•
Порошенко признался в организации акций Белоруссии против России
•
Отключение России от системы SWIFT вызовет панику
•
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
Подробности
•
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Морозы останутся в Забайкалье на все каникулы
Сибирь 01.01.2021 10:08
Погода в 2020 году показала аномальные рекорды
Сибирь 31.12.2020 16:19
Тело пропавшего мужчины в Бурятии нашли спустя четыре года
Сибирь 31.12.2020 15:11
Сибирякам пообещали аномально холодный январь
Сибирь 31.12.2020 14:48
Самое популярное
Актриса из «Уральских пельменей» разделась для рекламы
4535
Синоптики сообщили, когда лютые морозы отступят от Сибири
4131
Присяжные вынесли вердикт Шамсутдинову
3694
Майли Сайрус нарядилась в плохого Санту и обнажила грудь
3528
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил россиян с Новым годом
•
Порошенко признался в организации акций Белоруссии против России
•
Отключение России от системы SWIFT вызовет панику
•
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
Подробности
•
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

Archangel3339

Грустно Рогозин только и умеет, что плохо троллить Маска, да плохо петь.