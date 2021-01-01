Женщинам разрешили быть боцманами и управлять поездами

Женщины в России будут конкурировать с мужчинами за вакансии боцмана и машиниста. С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда, сокращающий список запрещенных женских профессий.

До 2021 года список запрещенных женских профессий состоял из 456 позиций, теперь в нем осталось только 100 специальностей, до которых не допускается прекрасный пол. Теперь женщина может претендовать, например, на вакансии водителя автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонн. То есть легко может стать водителем-дальнобойщиком.

С нового года женщин будут брать на корабли. Не капитаном судна, но стать боцманом, шкипером и матросом дама сможет. Также как и машинистом электропоезда. Представительницы прекрасного пола могу водить поезда, как по железной дороге, так и в метро.

Мужчин больше не должны удивлять дамы на СТО. С 2021 года женщина официально может стать слесарем по ремонту автомобилей. А еще рыбаком, «занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах».

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Но в списке все же остаются профессии, пока недоступные женщине. Это специальности связанные с производством опасных химикатов: ртути, фосфора, хлора, фтора, мышьяка. Нельзя будет устроиться рабочим на горнорудные подземные производства. Не разрешат прекрасному полу работать в металлообработке на специалистах: вагранщика, заливщика металла, обрубщика и других.

Бурение скважин для добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, также пока не доверят женщине.

Нельзя будет брать тяжелую физическую работу в черной и цветной металлургии, в цементопроизводстве. Остаются под запретом профессии авиационного механика и техника, оператора заправочных станций для самолетов, ремонтника на железнодорожных путях.