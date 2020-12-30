Новый перинатальный центр в Новосибирске откроют с февраля

Новый перинатальный центр на базе областной больницы в Новосибирске начнет принимать пациентов 1 февраля 2021 года, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Новый перинатальный центр начинали строить в 2013 году. Через два года работы приостановили из-за недостатка финансирования, возобновив только в 2019 году – это удалось сделать благодаря федеральной финансовой поддержке.

Центр сдали в конце 2020 года раньше срока – была идея перепрофилировать его под инфекционный госпиталь в случае необходимости. Но на церемонии сдачи в эксплуатацию глава региона Андрей Травников заявил, что делать этого не будут.

«Принципиальное решение об использовании площадей перинатального центра по назначению остается в силе. Более того, губернатор отметил, что при эффективной организации работы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в резерв под возможное использование в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом не придется включать и старые площади, на которых сейчас размещена перинатальная служба», – говорится в сообщении.

Сейчас идет комплектация здания перинатального центра мебелью и медицинским оборудованием. Мощность стационара – 213 коек, он рассчитан на 4 тысячи родов в год.