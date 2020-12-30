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Умер глава «Племзавода Ирмень» Юрий Бугаков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Заксобрание Новосибирской области

Выдающийся хозяйственный деятель, председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического Труда Юрий Бугаков скончался 30 декабря в возрасте 82 лет.

«Все мы знали Юрия Федоровича как мудрого руководителя, жесткой и справедливой дисциплиной добивавшегося очень серьезных показателей. Под его руководством племзавод "Ирмень" стал одним из передовых агропредприятий не только в Новосибирской области – во всей Российской Федерации, а само село Верх-Ирмень по уровню жизни достигло образцовых результатов», — выразил свои соболезнования губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Хозяйство, ставшее знаменитым на всю страну – ЗАО «Племзавод «Ирмень», он возглавил в 34 года. Здесь внедрялись научные разработки, новые производственные технологии и способы повышения эффективности хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба Заксобрание региона. Многие производственные показатели ирменских агропредприятий превышают среднероссийские в несколько раз.

Но его «Ирмень» прославилась не только высочайшими надоями и рациональной организацией труда, но еще и заботой о тружениках. Даже в самые тяжелые времена здесь строилось жилье, детсады, давали санаторные путевки.

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Uynachalnica

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Uynachalnica

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2020 go away

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