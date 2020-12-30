Заявивший о нищете Широков купил два дорогих Mercedes

Экс-футболист сборной России, рассказывавший суду о нищете и приговоренный к обязательным работам за избиение судьи, купил два автомобиля Mercedes за 15 миллионов рублей.

Широков перед заседанием по делу избитого судьи Никиты Данченкова приобрел две машины — V-класса и G-класса, пишет Telegram-канале Mash со ссылкой на источник. Также в автопарке футболиста — Range Rover и ВАЗ-21053.

Широков в августе во время матча любительских команд напал на арбитра. Он нанес судье несколько ударов, в том числе по голове. В конце декабря мировой суд в московских Сокольниках приговорил футболиста к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В ходе заседания футболист предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей и он находится на грани нищеты. По словам адвоката Данченкова, это он сделал после того, как судья подал иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей.