Пять знаков, которым 2021 год добавит сексуальности

Наступающий год Быка несет мощную волну сексуальной энергии, но некоторым знакам Зодиака достанется больше, чем другим — они станут гораздо привлекательнее для противоположного пола и смогут реализовать самые скрытые фантазии.

Год Быка — это время формирования постоянных отношений, поиска второй половинки и укрепления брака. Но как приземленное животное, символ года активно влияет на телесную сторону отношений, поэтому некоторые знаки смогут раскрыть свою сексуальность, чем удивят и себя, и партнеров. Больше других это коснется Тельцов, Раков, Львов, Весов и Стрельцов.

Телец

Спокойные и умиротворенные Тельцы в 2021 году почувствуют прилив сексуальной энергии. Ради ее реализации они уделят больше внимания своему внешнему виду — запишутся в спортзал, откажутся от излишеств в еде, обновят гардероб. Эти изменения не останутся незамеченными — поэтому к Тельцу будет тянуть магнитом новые знакомства с продолжением.

Рак

Этому знаку звезды дадут возможность нагуляться всласть. Ракам не составит труда найти спутника на одну ночь или завести короткий роман без обязательств. Но для этого надо будет раскрепоститься, разрешить потаенным желаниям выйти наружу, а также отказаться от внешней чопорности.

Лев

Лев всегда в центре внимания, поэтому людям этого знака постоянно хочется разнообразия. Им помогут и сексуальные игрушки, и ролевые игры, и даже секс в необычных местах. Такие приключения сделают их более неотразимыми, огонек в глазах будет разжигать любопытство поклонников.

Весы

Чаша Весов в этом году склонится к чувственному познанию своего тела и его возможностей, а также к изучению новой информации. Эти знания позволят заново переосмыслить свою сексуальность, а значит стать в разы притягательнее для партнера, существующего или потенциального. От этих отношений и сами Весы и их половинки получат гораздо больше удовольствия.

Стрельцы

Искушенный в любви знак станет особо привлекательным для противоположного пола в 2021 году. Он сможет стать наставником в любовном искусстве для менее опытной половинки. При этом ему стоит не забывать о балансе интересов, и не тянуть одеяло на себя. Иногда Стрельцам нужно уступать партнеру в отношениях и реализовывать его желания, а не только свои.