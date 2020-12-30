Сибирь стала лидером по ДТП с неисправными авто

Количество аварий с неисправными автомобилями выросло на 13% в 2020 году, в антирейтинге лидируют Красноярский край и Новосибирская область.

За 11 месяцев 2020 года в России произошло 6955 ДТП с технически неисправным транспортом, это на 13% больше, чем год назад. Выросло и число погибших (1093 человека) в таких авариях — на 7,3%, пишут «Известия» со ссылкой на ГИБДД.

Практически треть ДТП с неисправными автомобилями приходится на Красноярский край — 1563 случая. Далее следуют Новосибирская область (915), Ставропольский край (391), Москва (270) и Нижегородская область (265).

Красноярск стал лидером антирейтинга, после того как при оформлении протоколов аварий стали чаще указывать техническое состояние авто, отметил представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) в Красноярском крае Павел Стабров.

По его мнению, в регионе действительно много технически неисправного транспорта и многие машины техосмотр проходят формально. Представитель ФАР в Новосибирской области Михаил Коваль считает, что состояние транспорта связано с финансовыми возможностями владельцев: они могут позволить себе лишь недорогие автомобили, которые не всегда качественно обслуживаются.