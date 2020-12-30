Новосибирцы назвали 2020‑й «годом возможностей»

Часть жителей Новосибирска не считают 2020 год плохим, напротив они назвали его «годом возможностей», сообщила Sibnet.ru пресс-служба РГС Банка.

Ростовчане, новосибирцы и уфимцы чаще других называли 2020-й годом возможностей. Больше всего «пессимистов» оказалось среди омичей – 44% жителей этого города оценили год как «тяжелый», а оптимистов – в Москве и Краснодаре, где по 17% опрошенных отметили его как лучший за свою жизнь.

По результатам опроса, проведенного РГС Банком, 38% новосибирцев назвали 2020 год тяжелым, а 12% – лучшим в своей жизни, 20% ответили, что «было и хорошее в этом году», 13% – «бывало и хуже», а 7% оценили год как «нормальный».

Около 22% опрошенных отозвались о 2020-м весьма позитивно: 12% назвали его лучшим годом в своей жизни, а еще 10% отметили, что это был «отличный год возможностей и перемен».

Примечательно, что 46% принявших участие в опросе жителей Новосибирска указали, что их доходы не снизились в 2020 году. А 32% новосибирцев сохранили привычный уровень жизни и трат в 2020 году.