Злые морозы придут в Новосибирск на январских каникулах

Температура воздуха в Новосибирске и области опустится в первую неделю января до 40 градусов мороза, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным Западно-Сибирского УГМС, с 1 по 6 января 2021 года по Новосибирской области и в Новосибирске ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами 35-40 градусов мороза.

Спасатели предупреждают, что в такую погоду лучше реже выходить из дома быть аккуратнее с печным отоплением. В эти периоды бывают аварии на транспорте и на системах водоснабжения.