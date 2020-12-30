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Варламов счел сибирские города самыми криминальными в России

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Илья Варламов составил топ-10 самых криминальных городов России. Замыкает рейтинг многомиллионная Москва, а лидируют в нем два сибирских города.

По мнению блогера, Москва находится на 10 месте рейтинга. В многомиллионном городе почти ежедневно пытаются кого-то убить. На втором месте — Санкт-Петербург.

Почетное второе место Петербург получил после из-за преступлений историка Соколова и расчленения рэпера Картрайта. В десятку также вошли Екатеринбург, Шахты и ростов-на-Дону.

Но в тройке лидеров оказались два сибирских города. На третьем месте — столица Бурятии город Улан-Удэ. По статистике, в 2019 году процент убийств в городе превышал средний по стране в три раза. И к ноябрю 2020 года этот показатель только увеличился.

А самым опасным городом в России блогер считает столицу Тувы город Кызыл. На 100 тысяч жителей там происходит 35 убийств. Это больше, чем в самых опасных странах мира.

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Uynachalnica

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