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Первый построенный с нуля Ту-160М взлетит в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Первый опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М новой постройки поднимется в воздух в четвертом квартале 2021 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В следующем году — новая сборка» — сказал ТАСС источник, отвечая на вопрос о ходе работ над Ту-160М.

Второй опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М проходит наземные испытания на летно-испытательной станции Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова.

«Вторая [машина] на выходе, отрабатывают уже, в цехе... на летно-испытательной станции», — сообщил источник агентства, уточнив, что данная машина также сделана на базе построенного ранее Ту-160.

В начале ноября 2020 года глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет с новыми двигателями НК-32-02 с аэродрома Казанского авиазавода им. С. П. Горбунова.

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Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М.

В феврале первый опытный глубоко модернизированный Ту-160М "Игорь Сикорский", созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. Он получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
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