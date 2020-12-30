Россия установила антирекорд по числу космических пусков

Россия в уходящем году осуществила 17 космических пусков, столь малого количества стартов еще не было в современной истории нашей страны.

В 2020 году состоялись 114 космических пусков, из которых 17 российских. Отечественные ракеты стартовали по семь раз с космодромов Байконур и Плесецк, два — с Куру во Французской Гвиане и один — с Восточного.

Россия по итогам уходящего года заняла третье место по числу запущенных космических ракет, после американских (44 пуска) и китайских (39). Вместе с тем по количеству пусков в год установлен антирекорд в современной российской истории (с 1992 года). А если учитывать советскую историю, то меньшее число стартов было только на заре космонавтики с 1957 по 1961 годы — от двух до девяти ежегодно.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, «связано это в основном с потерей международного космического рынка запусков», — сказал РИА Новости эксперт.

Еще одной причиной антирекорда, по словам Моисеева, стала «традиционная» для отрасли отсрочка стартов по Федеральной космической программе (ФКП).

«Уже наша внутренняя проблема — это постоянное сдвижение запусков вправо. Если посмотреть, что записано в ФКП до 2025 года, то практически все народно-хозяйственные и научные аппараты сдвигаются... А это уже проблема организации работ», — пояснил он.