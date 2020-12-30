Российский БТР подбили из ракетного комплекса в Сирии

Протурецкие формирования в сирийском Идлибе обстреляли БТР российской военной полиции, трое военных получили легкие ранения, сообщил на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.
Инцидент произошел во вторник в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части идлибской зоны деэскалации «в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста.
«Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований» — приводит РИА Новости слова Сытника.
Пострадавших оперативно эвакуировали в военный госпиталь, где им оказали необходимую медицинская помощь. «Здоровью военнослужащих ничто не угрожает», — заявил Сытник.